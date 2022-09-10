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Украинские бойцы захватили российский ЗРК «Тор» при освобождении Балаклеи

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  • 10.09.2022, 11:40
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Украинские бойцы захватили российский ЗРК «Тор» при освобождении Балаклеи

Убегающие враги бросают технику на позициях.

Украинские силы обороны захватили российский зенитно-ракетный комплекс «Тор» в освобожденной от оккупантов РФ Балаклее Харьковской области. Видео с трофеем опубликовал журналист Юрий Бутусов, сообщает liga.net.

ЗРК «Тор» стал трофеем группы «Перуна», подразделения «Да Винчи» (Дмитрия Коцюбайло из ДУК «Правый сектор», которого 1 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский наградил званием Герой Украины).

Также видео с трофейным ЗРК показал Сергей Филимонов, снимавшийся в главной роли в фильме украинского режиссера Олега Сенцова «Носорог».

«Мы находимся на восточной окраине Балаклеи, берем трофеи... Враг бежит, кто не успевает бежать – умирает, кто не умирает – сдается в плен. Все будет Украина», – сказал боец.

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