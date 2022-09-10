Оккупанты готовятся к «жесту доброй воли» в Изюме 6 10.09.2022, 11:55

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У пропагандистов началась истерика из-за успехов ВСУ на этом направлении.

Российские пропагандисты заговорили о том, что оккупанты, скорее всего, не смогут удержать город Изюм Харьковской области. Некоторые и вовсе заявили, что город «сдан» – вопреки официальным утверждениям «никакой паники нет», сообщает obozrevatel.com.

Сообщения о крайне непростой ситуации российских военных в районе Изюма начали появляться вечером 9-го и утром 10 сентября. Около 10:00 субботы один из прокремлевских «военкоров» заявил о том, что Вооруженные силы России якобы под обстрелами «отходят колоннами» в «ЛНР». Подчеркнем: официальной информации пока что нет.

Еще вечером 9 сентября другой пропагандист писал: «Если не предпринять немедленно меры, то наша группировка будет либо окружена, либо вынуждена оставить город чтобы не попасть в окружение».

Похожая участь, судя по его сообщению, может ожидать российских захватчиков в оккупированном Лимане.

Еще один российский блогер возмущался: мол, о планах ВСУ контрнаступать на этом направлении знали еще 30 августа, так почему ничего не сделали? Он заявил, что у российской армии была «фора в недельный срок» (только из-за того, что о планах Украины говорили раньше), но это никак не использовали.

Более того, пропагандист неожиданно признал, что на этом участке в Харьковской области силы Украины и России были неравны – с большим перевесом в сторону ВСУ.

Он написал, что удержать «этот кусок» захватчики попросту не могли. «Мы должны были в срочном порядке еще 30 августа начать эвакуацию гражданских людей, гражданского персонала, резервистов и Росгвардии!» – возмущался российский блогер.

И еще одно невероятное как для пропагандиста заявление. Он считает, что единственным выходом для «второй армии мира» в этой ситуации был «полный откат на позиции до того момента, где мы бы понимали ,что тут нам удобно оборонять фронт».

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