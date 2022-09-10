HIMARS разгромили колонну военной техники РФ в Новой Каховке

HIMARS разгромили колонну военной техники РФ в Новой Каховке1
- 10.09.2022, 12:57
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Последствия удара ВСУ показали на видео.
Украинские военные разгромили скопление военной техники РФ в Новой Каховке. Появилось видео с места происшествия. Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».
На видео запечатлена высокая точность и разрушительная сила «Хаймарсов». От российской боевой техники остались одни обгоревшие обломки.
Потери российской армии при этом ударе уточняются. Однако у тех военных РФ, которым не посчастливилось находиться около данной техники в момент удара, шансов выжить не было.
Важен еще один момент. Техника уничтожена около реки. Вероятно, россияне пытались ее перебросить на другой берег понтонным мостом. И именно этот момент был выбран украинскими войсками для удара.