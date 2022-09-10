Британская разведка: Освобождение Купянска стало значительным ударом для армии РФ

Британская разведка: Освобождение Купянска стало значительным ударом для армии РФ1
- 10.09.2022, 13:11
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Оккупанты вокруг Изюма становятся более изолированными.
Освобождение Купянска является значительным ударом для военных РФ, которые были «захвачены врасплох» украинским контрнаступлением в Харьковской области. Ведь город расположен на путях снабжения линии фронта на Донбассе.
Об этом говорится в сводке разведки Великобритании за субботу, 10 сентября.
«Этот сектор удерживался незначительными силами, и украинские подразделения захватили и оцепили несколько городов», — сообщается в публикации.
Также добавляется, что русские войска вокруг Изюма становятся более изолированными.
«Украинские подразделения сейчас угрожают городу Купянск; его захват будет значительным ударом по России, потому что он лежит на маршрутах поставки линии фронта на Донбассе», — отмечает ведомство.
В то же время разведка указывает на то, что украинские операции продолжаются и в Херсонской области, поэтому российские войска находятся под давлением как на севере, так и на юге.
В соцсетях появились свидетельства того, что украинские военные уже находятся в центре ранее оккупированного РФ Купянска Харьковской области.
Город был для российских захватчиков важным узлом, через который шли поставки в пока подконтрольный РФ Изюм. Его потеря ставит войска РФ в очень тяжелое положение в этом направлении, поскольку их группировка фактически оказалась в оперативном окружении украинских войск.