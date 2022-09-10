«Это уже все, ловушка»: ВСУ отрезали войска РФ в Изюме 4 10.09.2022, 13:38

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Единственный путь к бегству через реку Оскол находится под постоянными обстрелами.

Российские пропагандисты сообщают, что ВСУ отрезали все пути отступления для оккупантов РФ на Изюмском направлении. Украинским защитникам удалось отрезать Изюм с севера, сообщает dialog.ua.

Во время освобождения Купянска оккупанты оказали минимальное сопротивление. Многие бежали, часть осталась на местах и скоро может оказаться в «котле».

В пабликах российских пропагандистов, в отличие от кремлевских СМИ, паника. По их данным, когда украинские военные дойдут до Оскола восточнее Изюма ситуация совершенно выйдет из-под контроля оккупантов РФ.

«Катастрофа… У изюмской группировки есть силы и запасы средств, чтобы еще выиграть какое-то время. Но оно не будет большим. Катастрофа рядом. Но и перевернуть ситуацию в обратную тоже можно, если есть кем. Сегодня и завтра будут решающими», - пишут захватчики.

По другим данным, дорога Купянск – Изюм перерезана, единственный путь снабжения армии РФ через реку Оскол находится под постоянными обстрелами.

«Плюс кругом ураганят ДРГ и мобильные группы… Мост через Оскол уничтожен. Ну, это уже все. Ловушка», - пишут пропагандисты.

Ранее сообщалось о стремительном развитии контрнаступления ВСУ в Харьковской области. ВСУ днем добрались до Купянска и подняли над городом украинский флаг.

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