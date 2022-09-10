Появилось видео входа украинской армии в Купянск

Появилось видео входа украинской армии в Купянск15
- 10.09.2022, 13:53
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Бойцы ВСУ едут по городу, минуя уничтоженную технику врага.
Украинские военные продолжают успешно проводить контрнаступление по нескольким направлениям. Ранее стало известно о том, что ВСУ вошли в Купянск, в котором недавно были оккупанты.
Видео входа украинской армии в город опубликовал телеграм-канал «Оперативный ВСУ».
Проезжали по городу, минуя уничтоженную технику врага
На видео можно увидеть, как наши военные на боевой машине проходят технику оккупантов. О ситуации вокруг них активно докладывают руководству.
В Купянске подняли флаг Украины
Несколько раньше в сети появились фото, как бойцы ВСУ держат флаг Украины на фоне административного здания.
Также появилась фотография, на которой с флагом Украины военные фотографируются уже на крыше многоэтажки в Купянске.