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Коллаборанты из Купянска, Балаклеи и Изюма массово бегут в РФ

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  • 10.09.2022, 14:02
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Коллаборанты из Купянска, Балаклеи и Изюма массово бегут в РФ

Предатели в панике из-за стремительного наступления ВСУ.

Коллаборанты, согласившиеся на сотрудничество с российскими оккупантами в Купянске, Балаклеи и Изюме Харьковской области, массово бегут в РФ на фоне освобождения городов.

Об этом сообщают российские пропагандисты, передает УНИАН.

Предатели бегут к границам с РФ на захваченной территории Харьковщины, а также едут в «ЛНР» и ночуют в так называемых пунктах пропуска. Пропагандисты просят привозить обогреватели, еду и воду для предателей Украины. Похоже, Россия неохотно пускает их на свою территорию.

«Эти люди бегут от расправ киевского режима. Они нам доверились и им пока некуда идти. Там нужны палатки, пункты обогрева, точки доступа в интернет для связи с родными, еда и вода, да и просто помощь и поддержка», - написал один из российских пропагандистов.

Напомним, что 9 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские воины на Харьковщине освободили более 30 населенных пунктов.

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