Оккупанты сами показали на видео, как бегут с Харьковского фронта 5 10.09.2022, 14:40

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Только россияне закончили переброску подкреплений, как ВСУ сразу их «накрыли».

Вчера российские СМИ публиковали видео колонн российской армии, которые ехали на помощь оккупантам в Харьковскую область, где их сумасшедшими темпами бьют украинские защитники.

Уже сегодня подкреплению самому пришлось удирать под натиском ВСУ и обстрелами, сообщает dialog.ua.

Судя по появившимся кадрам, у хваленого российского подкрепления, которое бросили на Харьковщину, дела идут «так себе».

Видео публикует местный ТГ-канал.

«Еле сбежали, слава Богу», - говорит за кадром оккупант во время «героического» побега подальше от линии фронта.

Ранее сообщалось, что к Изюму движется колонна российского резерва из «ЛДНР», чтобы спасти 10 тысяч солдат армии РФ, которым грозит «котел».

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