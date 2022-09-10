Спецназ СБУ показал фото из освобожденного Купянска 4 10.09.2022, 14:56

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Украинские бойцы сообщили, что наступают дальше.

Украинские спецназовцы СБУ показали фото защитников из Купянска. Бойцы подчеркнули, что город был, есть и будет украинским и пообещали освободить нашу землю от захватчиков «до последнего сантиметра».

Об этом сообщает СБУ.

Украинские защитники вошли в Купянск еще утром. Россияне в сети жаловались, что вынуждены бежать.

«Спецподразделение ЦСО «А» СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским! Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше», – говорится в сообщении.

Сообщения об освобождении Купянска появились еще около 11 часов утра. В сети опубликовали фото ВСУ на фоне административного здания города с украинским флагом в руках.

После того, как ВСУ зашли в Купянск, пропагандисты констатировали, что «сдержать противника не удалось», а в Изюме «дела тоже не очень».

Приблизительно через час российские пропагандисты начали сообщать, что оккупанты отходят от Лимана.

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