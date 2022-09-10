Путин на Харьковском направлении получил двойной удар Виталий Портников, vot-tak.tv

10.09.2022, 15:08

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Наступление украинской армии несет в себе дополнительный символизм.

Успешное контрнаступление украинских войск в Харьковской области еще раз продемонстрировало, что, пока Владимир Путин примеряет на себя маску всемирного «доктора Зло» и пытается угрожать европейцам холодной зимой и апокалипсисом, российской армии не удается реализовать политические планы главы государства.

До 11 сентября — единого дня голосования в Российской Федерации — остается всего несколько дней. Это особая дата в войне России против Украины. Не было большим секретом, что в Москве намеревались именно в этот день провести так называемые референдумы о присоединении к России Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Об этих намерениях свидетельствовали и указ Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям всех этих регионов, и частые поездки на оккупированные территории первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, отвечающего за внутреннюю политику. Но военные действия развиваются совсем не так, как хотелось бы Путину. В Донецкой области российские войска застопорились. А теперь их еще и подвигают из Харьковской.

Контроль над частью территории Харьковской области был стратегически важен для Путина: не случайно для нескольких оккупированных районов россияне создали свою «военную администрацию». Во-первых, Харьковская область была «следующей на очереди» для присоединения к Российской Федерации после уже упомянутых четырех регионов Украины. А во-вторых, оккупированную часть Харьковщины российские генералы используют для наступления в Запорожской и Донецкой областях.

Ну и символичность, конечно: Харьков был первой столицей советской Украины, именно из этого оккупированного Красной Армией города большевики начинали свое наступление на Киев — тогда более успешное, чем наступление Путина. Потеря плацдарма и непокорность символа — двойной удар.

Конечно, это не означает, что российская армия откажется от реализации экспансионистских планов Путина. В своей недавней статье о возможном развитии войны в 2023 году главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный и депутат Верховной рады генерал Михаил Забродский говорят, что у агрессора еще есть значительный военный потенциал, но указывают, что планы противника могут изменить именно контрудары украинских вооруженных сил. Но для контрударов необходимы стабильные поставки оружия.

Статья появилась на фоне наступательных действий украинской армии и встречи министров обороны стран — доноров Украины на американской базе Рамштайн в Германии. В этот же день в украинскую столицу прибыл и государственный секретарь США Энтони Блинкен, пообещавший продолжение поддержки.

Можно сказать, что статья генералов — как, возможно, и постоянные консультации украинского политического и военного руководства с западными партнерами — возымела действие. Западное оружие уже изменило ход этой войны, заставляет россиян обороняться и оставлять позиции. И в освобожденных городах украинские военные слышат даже не голоса, а плач жителей, переживших месяцы оккупации и радующихся землякам.

С каждым таким освобожденным городом миф о «российской помощи» и спасении населения от «неонацистского режима» — Владимир Путин вновь повторил этот пропагандистский тезис на Восточном экономическом форуме во Владивостоке — будет рушиться, как карточный домик. Есть оккупанты, а есть освободители Украины. И ролями им не поменяться никак.

Виталий Портников, vot-tak.tv

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