ВСУ подняли украинский флаг в освобожденном от россиян городе Балаклея

ВСУ подняли украинский флаг в освобожденном от россиян городе Балаклея1
- 10.09.2022, 15:57
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За последние дни украинцы освободили от оккупантов более 30 населенных пунктов в Харьковской области.
Командование Сухопутных войск Вооруженных сил подняло украинский флаг в освобожденном от оккупантов городе Балаклея Харьковской области. Об этом 10 сентября сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
- Балаклея — это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг. Ребята Вооруженных Сил, вы сегодня творите новую историю свободной Украины, гордимся, — отметил он.
Так, по данным Генштаба, за последние дни ВСУ освободили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклея. Сегодня, 10 сентября, стало известно об освобождении от оккупантов города Купянск.