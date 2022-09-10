закрыть
10 сентября 2022, суббота, 18:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ показали трофеи, которые «забыли» россияне, убегая с позиций

1
  • 10.09.2022, 18:31
  • 3,736
ВСУ показали трофеи, которые «забыли» россияне, убегая с позиций

Теперь это вооружение будет помогать украинским бойцам.

Во время контрнаступления бойцам ВСУ удалось захватить целый склад вражеского вооружения, которое российские солдаты «забыли» быстро убегая с позиций, сообщает 128-ая отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

«Полягут от своего же оружия! Теперь все это вооружение будет помогать воинам 128-й бригады в войне с врагом», - говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ также опубликовали список вооружений, которое «забыли» оккупанты:

- переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла»;

- ПТРК «Корнет»;

- РПГ-30 «Крюк»;

- РМГ «Занос» - ручной многоцелевой гранатомет;

- РШГ-2 «Аглень -2» - реактивная штурмовая граната;

- РШГ-1 «Таволга-1».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных Наталья Радина