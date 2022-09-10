ВСУ показали трофеи, которые «забыли» россияне, убегая с позиций

ВСУ показали трофеи, которые «забыли» россияне, убегая с позиций1
- 10.09.2022, 18:31
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Теперь это вооружение будет помогать украинским бойцам.
Во время контрнаступления бойцам ВСУ удалось захватить целый склад вражеского вооружения, которое российские солдаты «забыли» быстро убегая с позиций, сообщает 128-ая отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.
«Полягут от своего же оружия! Теперь все это вооружение будет помогать воинам 128-й бригады в войне с врагом», - говорится в сообщении.
Бойцы ВСУ также опубликовали список вооружений, которое «забыли» оккупанты:
- переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла»;
- ПТРК «Корнет»;
- РПГ-30 «Крюк»;
- РМГ «Занос» - ручной многоцелевой гранатомет;
- РШГ-2 «Аглень -2» - реактивная штурмовая граната;
- РШГ-1 «Таволга-1».