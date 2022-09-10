Главарь «ДНР» Пушилин сбежал из Донецка и записал «дорожное» видео 29 10.09.2022, 18:48

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Денис Пушилин

Боевик испугался успешного контрнаступления ВСУ.

Главарь пророссийских боевиков Денис Пушилин на фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины записал видеообращение к жителям Донбасса. Соответствующий ролик коллаборант опубликовал в своем Telegram-канале, пишет «Апостроф».

Примечательно, что видеообращение Денис Пушилин записал в салоне автомобиля, который направлялся в неизвестном направлении.

Главарь боевиков заявил, что в Лимане, который был освобожден подразделениями ВСУ, наблюдается «сложная ситуация». По словам Пушилина, он остается на связи с оккупационными администрациями и коллаборантами, и в ближайшее время не планирует освещать боевые действия, поскольку это может «навредить» войскам ВС РФ.

- Ситуация в Лимане остается достаточно сложной – как и в ряде других населённых пунктов на севере области. Тем не менее, я остаюсь на связи с местными администрациями, экстренными службами и нашими подразделениями, - продолжил Пушилин, записывая ролик в салоне автомобиля.

В ходе видеообращения главарь боевиков не уточнил, куда именно он направляется. Поэтому не исключено, что Денис Пушилин решил сбежать из оккупированного Донецка на фоне успешного продвижения ВСУ.

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