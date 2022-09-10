Освобождение Волчанска: появилось первое видео из города 17 10.09.2022, 21:18

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Волчанск расположен всего в 7 километрах от границы с РФ.

В Волчанске Харьковской области, который оккупанты назначили «областным центром» захваченной части региона, сняли российский флаг. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Флаг страны-агрессора был установлен на одной из вышек мобильной связи.

На ролике можно увидеть, как военнослужащий сбросил с высоты российский флаг. Андрей Цаплиенко в публикации также напомнил, что Волчанск расположен всего в 7 километрах от границы с Россией.

Вероятно, населенный пункт был освобожден в ходе масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины, однако Генеральный штаб эту информацию официально пока не комментировал.

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