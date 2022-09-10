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Актуальная карта войны в Украине: как изменилась ситуация за день

  • 10.09.2022, 21:28
  • 8,306
Актуальная карта войны в Украине: как изменилась ситуация за день

Полномасштабная война России против Украины идет уже 199-й день.

Украинские военные продолжают деоккупировать населенные пункты в Харьковской области. В течении дня от российских солдат было освобождено село Мартовое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstatemap.

По данным карты, бойцы Вооруженных сил Украины достигли успеха в продвижении к городу Волчанск, который находится на расстоянии менее 10 километров от границы с Россией.

В частности, были освобождены село Мартовое и населенные пункты, которые находятся вблизи.

Стоит отметить, что еще сегодня, 10 сентября, днем эта территория, по данным карты, находилась под контролем российских войск.

Напомним, сегодня, 10 сентября, Купянск Харьковской области освободили от российских оккупантов. ВСУ взяли город под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.

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