Украинские воины показали бой во вражеском тылу на оккупированной территории юга 10.09.2022, 22:27

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ВСУ обнаружили позицию и зачистили ее.

Бойцы из 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого показали сражение во вражеском тылу на временно оккупированной территории Украины. Во время специальной разведки боевая группа ССО обнаружила позицию оккупантов. Воины быстро сориентировались и уничтожили БТР вместе с личным составом армии противника.

Видео с работой бойцов ССО опубликовал пресс-центр подразделения на официальной странице на Facebook, пишет unian.net.

- На южном направлении, во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории, боевая группа ССО Украины натолкнулась на вражескую позицию. Обнаруженные там российский БТР и личный состав оккупантов уничтожили мгновенно за считанные минуты. После этого операторы подразделения ССО Украины отправились дальше, продолжая выполнять свою основную задачу, — сказано в описании ролика.

На видео сначала демонстрируется, как украинские защитники аккуратно продвигались вперед среди лесных зарослей. Затем они увидели вражескую позицию, и один из бойцов двинулся вперед с грантометом наперевес. Он зашел сбоку и совершил залп в БТР-80. Момент выстрела показан на 56 секунде ролика.

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