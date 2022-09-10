На Донбассе убегающие россияне и коллаборанты устроили очередь на границе с РФ 10.09.2022, 22:53

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Они испугались наступления ВСУ.

На приграничном участке шоссе Р-79, которое идет от Купянска в сторону российской Логачевки, образовалась многокилометровая автомобильная очередь из тех, кто хочет сбежать на территорию России от наступления ВСУ. Снятое россиянами видео с этой трассы публикует «СтратКом ЗСУ».

Комментирующий видео голос утверждает, что автомобили в очереди «стоят уже несколько суток».

Из сказанного можно сделать вывод, что пограничный пункт для выезда на территорию страны-агрессора перегружен из-за количества граждан России, желающих выехать за пределы Украины.

Сегодня Михаил Подоляк сказал, что «у России еще остается немного времени, чтобы уйти из Украины добровольно».

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