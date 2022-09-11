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Официально: ВСУ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области

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  • 11.09.2022, 8:19
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Официально: ВСУ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

ВСУ продолжают освобождать Украину от российской оккупации. По состоянию на 10 сентября официально известно, что освобождены и взяты под контроль Василенково и Артемовка Харьковской области.

Деоккупировали Василенково и Артемовку бойцы 113-й отдельной бригады территориальной обороны.

Об этом глава государства Владимир Зеленский написал в Сети и опубликовал фото из освобожденных населенных пунктов.

«Шаг за шагом наши бойцы деоккупируют украинскую землю. Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку на Харьковщине. Должны помнить, что свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас. Безграничная благодарность всем нашим воинам! Гордимся каждой и каждым!», — говорится в сообщении президента Украины.

Напомним, с начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов до границы с РФ, потому что «в Украине им места нет и не будет».

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