Главари «ЛНР» массово бегут из Луганской области 3 11.09.2022, 9:35

10,628

В Кременной пособники оккупантов побоялись снимать украинский флаг.

С территории пророссийской квазиреспублики в Луганской области начали бежать представители «власти». Вожаки боевиков уносят с собой все, что смогли награбить.

Массовое бегство связано со стремительным контрнаступлением Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили 24 каналу собственные источники в разведке.

Также о бегстве оккупационных лидеров говорил в этот день глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он акцентировал на том, что есть информация о побеге не только «появившихся» после 24 февраля коллаборантов. Также покидают насиженные места и предводители оккупационных администраций, которые правили с 2014 года.

Чиновник акцентировал, что не надо считать, что «уже завтра» будет освобождена вся Луганщина. Однако все же продолжаются тяжелые бои, в ходе которых наша армия продолжает продвигаться.

«Оккупанты «бегут» из всех населенных пунктов. В ближайшее время, возможно, и завтра (11 сентября – 24 канал) мы услышим замечательные новости. И из Сватового, и из Кременной, и из Рубежного», – сказал Гайдай.

Он также отметил, что отлично о ситуации говорит событие, которое произошло еще 9 сентября. В этот день в Кременной партизаны повесили над администрацией украинское знамя и его так никто и не снял. «То есть никого из оккупантов в городе нет, а коллаборанты боятся его снимать, потому что понимают – все, их время вышло», – подытожил председатель ОВА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».