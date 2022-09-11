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Украинские бойцы мастерски сбили российский бомбардировщик Су-34

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  • 11.09.2022, 10:34
  • 7,752
Украинские бойцы мастерски сбили российский бомбардировщик Су-34

Опубликовано видео эффектного «приземления».

Украинские бойцы опубликовали видео сбитого российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Который ВСУ недавно приземили.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

«Нечего рашистским оккупантам летать в нашем небе! Военнослужащие Вооруженных Сил Украины нашли самолет Су-34, сбитый несколько дней назад воинами Сухопутных войск», - говорится в описании под видео.

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