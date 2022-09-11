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«Не могу всего рассказать»: оккупант умоляет о помощи и жалуется на «ад» под Изюмом

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  • 11.09.2022, 12:04
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«Не могу всего рассказать»: оккупант умоляет о помощи и жалуется на «ад» под Изюмом
Фото: ВСУ

Украинская разведка перехватила разговор захватчика с женой.

Главное управление разведки Минобороны Украины получило новый перехват разговоров оккупантов. Военный РФ позвонил своей жене и умолял ее о помощи. Россиянин жалуется, что он попал в настоящий ад под Изюмом на Харьковщине.

Так, военный РФ рассказал своей жене о неправомерной пролонгации контракта. Он умоляет ее о помощи, ведь не может вернуться домой. Оккупант жалуется на тяжелую ситуацию, в которую он и другие военные РФ попали под Изюмом, где идут бои. Рашисты получают от ВСУ «по зубам».

«Здесь идут бои... Это мрак... У нас тут п…резы каждый день... Я не могу тебе всего рассказать, давай, я очень тебя люблю. Помогай, поднимай всех на уши», - говорит оккупант и чуть не плачет.

Жена россиянина тоже плакала. Она говорит, что смотрит новости и понимает, что творится на Изюмском направлении. Интересно, что русский военный жалуется на ад и молит о помощи, но не забывает напомнить жене, что он продолжает получать деньги.

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