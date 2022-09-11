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Украинские военные зашли на базу россиян, уничтоженную перед этим ударом HIMARS

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  • 11.09.2022, 14:13
  • 10,592
Украинские военные зашли на базу россиян, уничтоженную перед этим ударом HIMARS

Бойцы ВСУ показали последствия разгрома оккупантов в Харьковской области.

Расчет РСЗО HIMARS нанес удар по базе российских оккупантов в Харьковской области. Через некоторое время базу заняли бойцы ВСУ и показали последствия попадания управляемых ракет, сообщает obozrevatel.com.

Соответствующее видео было обнародовано украинскими военными. В кадре видна дотла сгоревшая российская техника и разрушенное помещение базы.

«Харьковская область. Последствия прилета HIMARS. Все сгорело. Уничтожено не менее двух БМП, «Тигр-М» АСН-233115, две Р-149МА1, одна командно-штабная машина Р-145БМ1, два перегружателя ЗРК 9Т244, бронированный КамАЗ и многое другое», – говорится в подписи к видео.

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