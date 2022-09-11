закрыть
11 сентября 2022, воскресенье, 15:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Огромная колонна оккупантов на большой скорости бежит через реку Оскол

  • 11.09.2022, 14:48
  • 5,780
Огромная колонна оккупантов на большой скорости бежит через реку Оскол
иллюстрационное фото

Украинские военные показали видео с дронов.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области нарастает с молниеносной скоростью.

Украинским военным удалось продвинуться более чем на 50 километров за считанные дни и освободить многие города и деревни.

Блогер Денис Казанский опубликовал видео, на котором украинские воины наблюдают за большой колонной оккупантов. Те сбегают через реку Оскол со скоростью молнии. При этом украинские военные говорят, что там от 80 до 100 единиц техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин