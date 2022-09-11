Огромная колонна оккупантов на большой скорости бежит через реку Оскол 11.09.2022, 14:48

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иллюстрационное фото

Украинские военные показали видео с дронов.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области нарастает с молниеносной скоростью.

Украинским военным удалось продвинуться более чем на 50 километров за считанные дни и освободить многие города и деревни.

Блогер Денис Казанский опубликовал видео, на котором украинские воины наблюдают за большой колонной оккупантов. Те сбегают через реку Оскол со скоростью молнии. При этом украинские военные говорят, что там от 80 до 100 единиц техники.

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