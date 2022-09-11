Бойцы ВСУ захватили редкий российский РЛК «Зоопарк-1М»
- 11.09.2022, 14:54
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Техника получена в рамках «ленд-лиза РФ» на Харьковщине.
Украинские защитники захватили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1М».
Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
«Парад кацапского ленд-лиза продолжается. На этот раз наши казаки затрофеили «очень редкого зверя». Это первый с начала полномасштабного вторжения рабочий экземпляр РЛК разведки и контроля стрельбы 1Л219 «Зоопарк-1», который захвачен у кацапов», - говорится в сообщении.