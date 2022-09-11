Украинская армия подошла к границам РФ на севере Харьковской области 4 11.09.2022, 15:29

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Российские военные покинули населенные пункты в нескольких километрах от своей границы.

Российские оккупанты ушли с территории приграничной Золочевской общины Харьковской области.

Об этом сообщает глава общины Виктор Коваленко, пишет «Суспильне».

«Люди видели, как они садились в автобусы и выезжали из временно оккупированных населенных пунктов, это Турово, Макарово. На сегодняшний день, по данным местных, москали отошли оттуда в сторону Казачьей Лопани, а российские военные, стоявшие возле Уд, покинули свои позиции и отошли на территорию РФ», - сказал он.

Ранее стало известно, что оккупанты бежали из Казачьей Лопани Харьковской области, которая находится в пяти километрах от российской границы.

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