Украинские военные разгромили из HIMARS убегавшую от них огромную колонну армии РФ

Украинские военные разгромили из HIMARS убегавшую от них огромную колонну армии РФ10
- 11.09.2022, 15:38
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На видео бойцы ВСУ заметили оккупанта, пытавшегося сдаться в плен.
Украинские воины уничтожили колонну российских оккупантов в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи уничтоженной техники наши бойцы увидели выжившего после атаки на колонну оккупанта. Он подавал знаки, которые могли свидетельствовать о его намерении сдаться в плен.
Атака на колонну была совершена РСЗО HIMARS.