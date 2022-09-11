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Украинские военные разгромили из HIMARS убегавшую от них огромную колонну армии РФ

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  • 11.09.2022, 15:38
  • 19,526
Украинские военные разгромили из HIMARS убегавшую от них огромную колонну армии РФ

На видео бойцы ВСУ заметили оккупанта, пытавшегося сдаться в плен.

Украинские воины уничтожили колонну российских оккупантов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи уничтоженной техники наши бойцы увидели выжившего после атаки на колонну оккупанта. Он подавал знаки, которые могли свидетельствовать о его намерении сдаться в плен.

Атака на колонну была совершена РСЗО HIMARS.

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