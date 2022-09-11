ВСУ зашли в Казачью Лопань

ВСУ зашли в Казачью Лопань6
- 11.09.2022, 17:12
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Поселок городского типа расположен всего в двух километрах от границы с Россией.
Украинские военные вошли в Казачью Лопань Харьковской области. Перед этим оккупанты поспешно эвакуировались из поселка.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Дергачевского городского головы Вячеслава Задоренко.
Как отметил Задоренко, Казачья Лопань уже находится под контролем ВСУ.
Добавим, что перед этим оккупанты начали поспешно эвакуироваться вместе с населением, после чего украинцы установили в поселке флаг Украины.
Стоит отметить, что поселок городского типа Казачья Лопань расположен всего более чем в 2 километрах от границы с Россией.