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ВСУ зашли в Казачью Лопань

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  • 11.09.2022, 17:12
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ВСУ зашли в Казачью Лопань

Поселок городского типа расположен всего в двух километрах от границы с Россией.

Украинские военные вошли в Казачью Лопань Харьковской области. Перед этим оккупанты поспешно эвакуировались из поселка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Дергачевского городского головы Вячеслава Задоренко.

Как отметил Задоренко, Казачья Лопань уже находится под контролем ВСУ.

Добавим, что перед этим оккупанты начали поспешно эвакуироваться вместе с населением, после чего украинцы установили в поселке флаг Украины.

Стоит отметить, что поселок городского типа Казачья Лопань расположен всего более чем в 2 километрах от границы с Россией.

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