В Харьковской области оккупанты оставили полные боекомплекты «Орланов»2
- 11.09.2022, 18:20
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Трофеи теперь будут служить ВСУ.
При освобождении оккупированных территорий Харьковской области украинские спецназовцы захватили брошенными врагом российские беспилотники «Орлан-10» со всей документацией и наземными станциями обслуживания.
Об этом сообщил волонтер Павел Кащук на своей странице в Facebook.
Это позволит украинским специалистам более тщательно исследовать беспилотники «Орлан» и значительно упростит украинским войскам борьбу с российской разведкой «в небе».
«То есть, совсем скоро вторая (но это не точно) армия фактически лишится своих самых массовых беспилотников. Они станут еще более легкой добычей для наших РЭБ и РЭР, как и их экипажи на земле во время работы для ракет HIMARS», — заявил он.
Он отметил, что точные координаты наземных комплексов можно снять с сигнала.
11 августа глава Харьковской ОВА заявил, что украинские военные деоккупировали в Харьковской области уже более 40 населенных пунктов.