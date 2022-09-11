В Харьковской области оккупанты оставили полные боекомплекты «Орланов» 2 11.09.2022, 18:20

1,482

Трофеи теперь будут служить ВСУ.

При освобождении оккупированных территорий Харьковской области украинские спецназовцы захватили брошенными врагом российские беспилотники «Орлан-10» со всей документацией и наземными станциями обслуживания.

Об этом сообщил волонтер Павел Кащук на своей странице в Facebook.

Это позволит украинским специалистам более тщательно исследовать беспилотники «Орлан» и значительно упростит украинским войскам борьбу с российской разведкой «в небе».

«То есть, совсем скоро вторая (но это не точно) армия фактически лишится своих самых массовых беспилотников. Они станут еще более легкой добычей для наших РЭБ и РЭР, как и их экипажи на земле во время работы для ракет HIMARS», — заявил он.

Он отметил, что точные координаты наземных комплексов можно снять с сигнала.

11 августа глава Харьковской ОВА заявил, что украинские военные деоккупировали в Харьковской области уже более 40 населенных пунктов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».