В Харьковской области войска РФ, убегая, оставили списки своего личного состава
- 12.09.2022, 1:56
Благодаря этим книгам учета каждый оккупант будет найден и не уйдет от правосудия.
Военные РФ настолько быстро убегали из села Новая Гусаровка Харьковской области, что оставляли там все свои книги и списки личного состава.
Об этом в телеграм-канале сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
«Российские военные из в/ч 06414 (7-й ОМСП, ППД — Калининград) настолько быстро бежали из с. Новая Гусаровка, Изюмского района Харьковской области, что оставляли все свои книги и списки личного состава, подробные записи, документы и записные книжки, и даже фото своих близких в блокнотах. Благодаря этим книгам учета каждый рашист будет найден и не уйдет от правосудия», — говорится в сообщении.