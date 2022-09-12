Украинские военные нанесли мощный удар на юге страны 12.09.2022, 7:32

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Уничтожены десятки оккупантов вместе с техникой и складом боеприпасов.

Ударом Вооруженных сил Украины на южных рубежах был уничтожили склад боеприпасов в Каховке Херсонской области.

Кроме того, также ликвидирован район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станция РЭБ, живая сила российских оккупантов вместе с техникой, сообщает Оперативное командование «Пивдень».

При этом авиацией ВСУ нанесено 3 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 270 огневых задач, связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов

«Не имея успехов на суше, в течение боевого дня враг нанес 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения», - уточнили украинские защитники.

В ОК «Пивдень» добавили, что враг за прошедший день потерял 40 человек убитыми, 4 танка и еще 4 единицы бронированной техники, 3 самоходных гаубицы Мста-С, а также склад боеприпасов в Каховке.

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