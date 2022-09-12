У Лукашенко отшибло память 12 12.09.2022, 8:38

12,356

О создании «первого белорусского ноутбука» объявили еще в 2009 году.

Белорусские власти за последние десятилетия выдвинули столько неожиданных идей и дали столько обещаний, что, похоже, уже и не помнят о них, повторяя задачи из прошлого, пишет «Салiдарнасць».

Так 1 сентября Александр Лукашенко продемонстрировал школьникам и студентам «первый белорусский ноутбук», собранный на заводе «Горизонт».

– Это первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача пошататься по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать (процессоры, программное обеспечение), и создать этот компьютер. Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт, – сказал правитель.

В сети оперативно отыскали прототип «отечественного ноутбука»: как написал журналист Александр Арсенов, им скорее всего является Lenovo IdeaPad 3.

Но самое интересное, пожалуй, даже не это. Дело в том, что о создании «первого белорусского ноутбука» объявили еще в 2009 году (!). На том же «Горизонте» – точнее на входящем в холдинг ОАО «Минское производственное объединение вычислительной техники».

Тогда на предприятии продемонстрировали первую партию ноутбуков «Коллега». На МПОВТ честно признались, что компьютер собран на платформе компании НР, все комплектующие импортные и лишь сборка была сделана в Минске.

Сейчас, в 2022-м, буквально накануне гендиректор управляющей компании холдинга «Горизонт» Юрий Предко на БТ пояснил: «Было поручение найти возможность производить ноутбуки в Беларуси. Мы собрали команду специалистов, сделали большое количество поездок за рубеж, выбрали поставщиков компонентов. Первая задача не была сделать его полностью белорусским. Это, собственно, и невозможно. А задача его собрать».

По прогнозу топ-менеджера, до конца года белорусская составляющая в ноутбуке может достигнуть 35%.

13 лет назад планировались, что ноутбуки «Коллега» будут поставлять в бюджетные организации, но дело, как видно, не пошло. А Лукашенко и его подчиненные за последующее время выдвинули только невероятных идей, что, похоже, уже и забыли о предыдущей попытке создать отечественный ноутбук.

И это не первый подобный случай. Например, начиная с 2017 года чиновники регулярно ставят задачу по созданию белорусского электромобиля. Причем, если верить их словам, уже давно должно было быть начато их серийное производство.

Кстати, многие ли вспомнят, что в прошлом по поручению Лукашенко был даже создан «отечественный смартфон»? В 2018 году его журналистам госТВ показал председатель КГБ Валерий Вакульчик. Якобы гаджет был целиком разработан в Беларуси и имел высокую степень защиты от перехвата разговоров и переписки.

Возможно, об этом не помнит и сам Лукашенко. Так что нельзя исключать, что в будущем мы еще раз услышим о создании «отечественного смартфона».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».