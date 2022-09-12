ВСУ обнародовали видео уничтожения колонны российских военных

ВСУ обнародовали видео уничтожения колонны российских военных3
- 12.09.2022, 10:45
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Уничтожены несколько танков и тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Солнцепек».
Вооруженные силы Украины (ВСУ) показали уничтожение очередной колонны российской военной техники. Видео опубликовано 12 сентября в Telegram управления стратегических коммуникаций (СтратКом) ВСУ.
По информации военных, в результате удара было уничтожено несколько танков и система ТОС-1 Солнцепек.
«Последствия ударов по российской колонне. Кацапы пыталась убежать от украинской армии, но не удалось. В результате уничтожены несколько танков и тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Солнцепек»», - говорится в сообщении.
В каком именно регионе был нанесен удар военные не уточнили.