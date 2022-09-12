Над еще одним селом Луганщины вывесили украинский флаг
- 12.09.2022, 10:52
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Глава ОВА анонсировал хорошие новости для Сватовского района.
Украинский флаг установили над селом Куземовка Луганской области.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Флаг установили на одной из вышек деоккупированного села. Куземовка расположена в 25 километрах от оккупированного города Сватово.
«Село Куземовка Сватовского района. Утро 12 сентября 2022 года. Сватовщина ждет», - написал Гайдай, намекнув на начало деоккупации района.