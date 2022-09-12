закрыть
12 сентября 2022, понедельник, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Над еще одним селом Луганщины вывесили украинский флаг

  • 12.09.2022, 10:52
  • 3,836
Над еще одним селом Луганщины вывесили украинский флаг

Глава ОВА анонсировал хорошие новости для Сватовского района.

Украинский флаг установили над селом Куземовка Луганской области.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Флаг установили на одной из вышек деоккупированного села. Куземовка расположена в 25 километрах от оккупированного города Сватово.

«Село Куземовка Сватовского района. Утро 12 сентября 2022 года. Сватовщина ждет», - написал Гайдай, намекнув на начало деоккупации района.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин