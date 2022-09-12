ВСУ полностью освободили Дергачевскую общину в Харьковской области
- 12.09.2022, 11:24
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Украинские бойцы проводят масштабную деоккупацию.
Об этом сообщил городской голова Вячеслав Задоренко.
«Прошло 200 дней с начала полномасштабного вторжения России на нашу территорию. За это время оккупанты принесли очень много горя нашей общине, но благодаря мужеству наших защитников и скоординированным действиям руководства, территория Дергачевщины полностью деоккупирована!», - пишет в «Фейсбуке» Задоренко.
Мэр сообщил, что сейчас оказывается гуманитарная помощь жителям общины.
«Я также хочу выразить благодарность и восхищение оперативностью действий работников ГСЧС и энергетиков, которые в течение нескольких часов ликвидировали пожары на поврежденных россиянами объектах критической инфраструктуры, благодаря чему в городе Дергачи снова есть свет. Впереди очень много работы, поэтому будем работать вместе над восстановлением общества! Слава Украине! Слава ВСУ!», - добавил Задоренко.