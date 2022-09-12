ВСУ на Харьковщине выходят на границу с РФ, а оккупанты разбегаются 4 12.09.2022, 11:51

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Фото: AP

Последняя информация с фронта.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Наши военные продолжают операцию по освобождению Харьковщины от российских оккупантов. Враг спешно бросает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий или сразу на территорию РФ», - рассказал он.

Синегубов добавил, что накануне россияне покинули населенные пункты Большой Бурлук и Двуречная Купянского района.

При этом на отдельных участках фронта наши защитники вышли к государственной границе с РФ, резюмировал он.

Как сообщает украинский Генштаб в утренней сводке, в ходе отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ.

За минувшие сутки оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Большой Бурлук и Двухлетняя Харьковской области.

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