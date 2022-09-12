Под Изюмом украинцы захватили сотни единиц российской техники 8 12.09.2022, 14:21

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И это далеко не полный список.

Независимый проект Oryx Project фиксирует потери России и Украине, зафиксированы видео— и фотоматериалы. Российский список за последнюю неделю пополнился 333 пунктами. Из них 224 единицы техники украинцы захватили.

Это далеко не полный список, потому что украинцы еще не закончили зачистки Изюма и его окрестностей. Однако он позволяет сделать некоторые выводы. Доля устаревшей, советского времени бронетехники значительно выросла по сравнению с началом конфликта. Это значит, что российские арсеналы исчерпываются.

Всего Oryx Project зафиксировал потерю россиянами 5 801 единиц техники, включая 1 083 танка. Для сравнения: украинцы потеряли 1 577 единиц.

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