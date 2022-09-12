закрыть
12 сентября 2022, понедельник, 15:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ освободили пять населенных пунктов в Херсонской области

2
  • 12.09.2022, 14:42
  • 5,276
ВСУ освободили пять населенных пунктов в Херсонской области

Украинские военные освободили около 500 квадратных километров территории на юге страны.

Украинские военные освободили Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку в Херсонской области, заявила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет «Зеркало недели. Украина».

«Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров, имеем освобожденные площади около 500 квадратных километров и можем провозгласить, что некоторые населенные пункты Херсонской области освобождены и находятся под украинским флагом», - сообщила Гуменюк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин