ВСУ освободили пять населенных пунктов в Херсонской области 2 12.09.2022, 14:42

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Украинские военные освободили около 500 квадратных километров территории на юге страны.

Украинские военные освободили Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку в Херсонской области, заявила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет «Зеркало недели. Украина».

«Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров, имеем освобожденные площади около 500 квадратных километров и можем провозгласить, что некоторые населенные пункты Херсонской области освобождены и находятся под украинским флагом», - сообщила Гуменюк.

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