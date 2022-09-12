Рынок IT в Беларуси ползет по дну

Рынок IT в Беларуси ползет по дну2
- 12.09.2022, 14:51
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А в ПВТ и вовсе антирекорд.
В августе вакансий для ИТ-специалистов немного прибавилось, однако внутри ПВТ продолжился спад. В целом динамика из месяца в месяц остается на уровне около дна.
В августе на белорусском рынке было 5 089 активных ИТ-вакансий. Это +11% к июлю — по нынешним временам впечатляющий рост.
Таковы данные портала dev.by, который анализирует объявления о белорусских вакансиях для ИТ-специалистов на 20 общедоступных интернет-ресурсах.
Рост произошёл после такого же падения: в июле количество вакансий на 11% сократилось, рынок опустился на новую глубину — 4 571 активная вакансия. В результате августовская точка оказалась немного ниже июньской.
Что касается активных компаий, которые выставляют новые объявления о приеме на работу, то таковых оказалось 2077. В августе прирост превысил июльское падение и показатель вернулся на уровень марта-апреля.
А вот внутри Парка высоких технологий падение вакансий не остановилось. В августе их насчиталось 1342 — новый антирекорд.
При этом активные компании в ПВТ немного приросли после июльского падения — до 323 (+4,5%). Правда до июньской отметки они так и не дотянули.
«Вероятно, это эхо большого релокационного процесса, при котором вслед за специалистами перемещается и география спроса», - полагают аналитики портала.