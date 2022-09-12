закрыть
12 сентября 2022, понедельник, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Харьков снова остался без электричества и воды

4
  • 12.09.2022, 15:24
  • 1,900
Харьков снова остался без электричества и воды

Российские агрессоры подло мстят.

В украинском Харькове в результате сегодняшних обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в городе пропал свет и прекращено водоснабжение.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram.

«Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение», - написал он.

По его информации, энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин