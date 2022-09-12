Харьков снова остался без электричества и воды 4 12.09.2022, 15:24

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Российские агрессоры подло мстят.

В украинском Харькове в результате сегодняшних обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в городе пропал свет и прекращено водоснабжение.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram.

«Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение», - написал он.

По его информации, энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов.

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