Харьков снова остался без электричества и воды

Харьков снова остался без электричества и воды4
- 12.09.2022, 15:24
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Российские агрессоры подло мстят.
В украинском Харькове в результате сегодняшних обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в городе пропал свет и прекращено водоснабжение.
Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram.
«Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение», - написал он.
По его информации, энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов.