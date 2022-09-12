Украинские гвардейцы на Харьковщине уничтожили вражеский штурмовик и захватили два БТР-80
- 12.09.2022, 15:39
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Трофейные машины теперь будут служить ВСУ.
Украинские гвардейцы-спецназначители уничтожили вражеский самолет Су-25, затрофеили два БТРа и взяли в плен семь оккупантов, сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Как стало известно, военные уничтожили вражеский самолет вблизи Купянска Харьковской области. Там же гвардейцы нанесли удар по скоплению техники оккупантов.
- В результате уничтожены два грузовика «Урал», два БТР-82, одна боевая бронированная машина и бензовоз. При этом удалось верифицировать десять уничтоженных российских оккупантов. Также гвардейцы проводили поисково-фильтрационные мероприятия в Купянске, во время которых взяли в плен семь оккупантов. Таким образом, украинские защитники пополнили так называемый «обменный фонд», — рассказали в МВД Украины.
Украинские военные также захватили два БТР-80 в исправном состоянии.