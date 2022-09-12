ВСУ показали, как украинская ПВО сорвала ракетную атаку россиян 3 12.09.2022, 16:48

4,570

Эксклюзивные кадры.

ВСУ показали, как силы противовоздушной обороны перехватывали ракеты, которыми оккупанты пытались попасть по инфраструктуре Украины.

Видео обнародовали в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

По словам военных, речь идет о сбитии крылатых ракет морского и воздушного базирования «Калибр» и Х-101, которые российские захватчики запустили 11 сентября. Тогда оккупанты осуществили 12 пусков ракет, 9 из которых сбила украинская противовоздушная оборона.

«9 из 12 ракет оккупантов уничтожены зенитными «Восток» и «Центр» Воздушных Сил ВСУ. На видео боевая работа зенитных ракетных комплексов С-300ПТ военнослужащих воздушного командования «Восток». Превосходный результат!», – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».