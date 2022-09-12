Россия приостанавливает отправку новых подразделений в Украину

Россия приостанавливает отправку новых подразделений в Украину14
- 12.09.2022, 19:06
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Добровольцы РФ массово отказываются воевать.
Российские оккупанты временно приостановили отправку новых подразделений на фронт на фоне массового отказа добровольцев принимать участие в войне против Украины.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«Военное командование Российской Федерации приостанавливает отправку новых уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины. Текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях», — рассказали в Генштабе.
По данным ведомства, на ситуацию повлияла также правдивая информация о количестве погибших российских военных с начала полномасштабного вторжения в Украину.
В Генштабе отмечают, что количество «отказников» возросло и из-за отношения к раненным. В госпиталях РФ намеренно упрощают диагнозы и характер травм, чтобы вернуть военных на фронт как можно быстрее.