Командир батальона «Хартия»: В Харькове на войну можно ездить, как на работу 3 12.09.2022, 20:00

4,878

Батальон «Хартия» принимал участие в освобождении северной части Харьковской области.

В освобожденных населенных пунктах на севере Харьковской области осталось проукраинское население, поддерживавшие вторжение России в Украину ушли через границу вместе с оккупантами. Об этом в эфире национального марафона рассказал лидер принимавшего участие в контрнаступлении добровольческого батальона «Хартия» Вооруженных сил Украины, украинский бизнесмен Всеволод Кожемяко.

«Хартия» в составе 127-й бригады теробороны ВСУ в ходе операции вышла на один из российских пунктов пропуска через границу. Украинские защитники сняли российские «триколоры» и установили украинские флаги, рассказал он.

Кожемяко отметил, что оккупанты даже не пытались сопротивляться и сейчас если ведут обстрел, то со своей территории. По его словам, военные части РФ не предупредили об отступлении тех из местных, кто с ними сотрудничал.

«Гауляйтеры утром проснулись, а никого нет. Удирали уже сами. Мы останавливаем их перемещение, а дальше активно работает Служба безопасности. И местные тоже охотно делятся информацией», – рассказал он.

В ходе операции всю дорогу до границы, около 15 км, батальон прошел пешком из-за сплошного минирования. Но теробороновцы, по словам Кожемяко, «на вдохновении» совершили весь бросок.

«Такой подъем у всех, мы делали эту работу с большим удовольствием, потому что обычно каждый сантиметр дается очень тяжело, а тут такой подарок. А у людей, местных сильное истощение, они уже настолько психологически устали, что им тяжело радоваться. Они не понимают, спрашивают нас: «Вы же уже не уйдете?» Одна женщина спрашивает: «Вы же ночевать у нас будете?» Говорим людям, что остаемся, что все будет хорошо», – отметил глава «Хартии».

Комментируя вчерашний массированный обстрел Харькова, из-за которого все районы остались без электричества, Кожемяко отметил, что на позициях бойцы обеспечены генераторами, батареями и спутниковыми системами Starlink, и пошутил, что вчера «у нас было точно лучше, чем в городе».

«Я бываю в городе, потому что позиции наши, к сожалению, были совсем недалеко от Харькова, передовая на севере – не дальше 10 км от окружной. Это рядом, и на войну вы можете ездить, как на работу», – добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».