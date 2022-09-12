закрыть
12 сентября 2022, понедельник, 20:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ начали продвигаться в Донецкой области

  • 12.09.2022, 20:33
  • 3,186
ВСУ начали продвигаться в Донецкой области

Свежая карта боевых действий.

Украинские защитники продолжают вести активное контрнаступление на востоке нашей страны. В Донецкой области от россиян был освобожден Святогорск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Подразделения ВСУ после успешного наступления в Харьковской области начали постепенно продвигаться в Донецкой. Штурмовые действия проходят в северо-западной части области, уже был взят под контроль Святогорск.

Святогорск на карте (скриншот)

Также, по данным карты, российские оккупанты начали отступать в районе поселка Боровая в Харьковской области.

Боровая на карте (скриншот)
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин