ВСУ начали продвигаться в Донецкой области
- 12.09.2022, 20:33
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Свежая карта боевых действий.
Украинские защитники продолжают вести активное контрнаступление на востоке нашей страны. В Донецкой области от россиян был освобожден Святогорск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.
Подразделения ВСУ после успешного наступления в Харьковской области начали постепенно продвигаться в Донецкой. Штурмовые действия проходят в северо-западной части области, уже был взят под контроль Святогорск.
Также, по данным карты, российские оккупанты начали отступать в районе поселка Боровая в Харьковской области.