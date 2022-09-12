ВСУ начали продвигаться в Донецкой области 12.09.2022, 20:33

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Свежая карта боевых действий.

Украинские защитники продолжают вести активное контрнаступление на востоке нашей страны. В Донецкой области от россиян был освобожден Святогорск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Подразделения ВСУ после успешного наступления в Харьковской области начали постепенно продвигаться в Донецкой. Штурмовые действия проходят в северо-западной части области, уже был взят под контроль Святогорск.

Святогорск на карте (скриншот)

Также, по данным карты, российские оккупанты начали отступать в районе поселка Боровая в Харьковской области.

Боровая на карте (скриншот)

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