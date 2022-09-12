ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории 1 12.09.2022, 20:48

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Украинцы контратакуют на юге и востоке страны.

Украинские военные освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

Об этом заявила в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Масштабное контрнаступление украинских военных в Харьковской области началось в первых числах сентября. На сегодняшний день ВСУ освободили почти всю Харьковскую область, а также несколько населенных пунктов в Донецкой области.

Кроме того, в последние дни Украина вернула контроль над рядом населенных пунктов в Херсонской области.

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