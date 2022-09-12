ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории

ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории1
- 12.09.2022, 20:48
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Украинцы контратакуют на юге и востоке страны.
Украинские военные освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.
Об этом заявила в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Масштабное контрнаступление украинских военных в Харьковской области началось в первых числах сентября. На сегодняшний день ВСУ освободили почти всю Харьковскую область, а также несколько населенных пунктов в Донецкой области.
Кроме того, в последние дни Украина вернула контроль над рядом населенных пунктов в Херсонской области.