Украинские военные освободили Богородичное Донецкой области
- 12.09.2022, 21:51
- 2,092
Видеофакт.
Украинские военные освободили село Богородичное Донецкой области. В Донецкой ОВА показали масштабы разрушений, которые вызвали российские обстрелы.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВА.
Судя по опубликованному видео, из-за продолжительных обстрелов населенного пункта в Славянском районе российскими войсками в селе почти не осталось целых строений. Существенно повреждены, или разрушены административные и промышленные здания, также сильно пострадали жилые дома и церкви.