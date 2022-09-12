Украинские военные освободили Богородичное Донецкой области 12.09.2022, 21:51

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Видеофакт.

Украинские военные освободили село Богородичное Донецкой области. В Донецкой ОВА показали масштабы разрушений, которые вызвали российские обстрелы.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВА.

Судя по опубликованному видео, из-за продолжительных обстрелов населенного пункта в Славянском районе российскими войсками в селе почти не осталось целых строений. Существенно повреждены, или разрушены административные и промышленные здания, также сильно пострадали жилые дома и церкви.

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