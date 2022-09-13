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Оккупанты разлетаются в разные стороны после поражения их грузовика украинским ПТРК «Стугна»

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  • 13.09.2022, 7:41
  • 8,036
Оккупанты разлетаются в разные стороны после поражения их грузовика украинским ПТРК «Стугна»

Успешная атака была совершена под Купянском.

Бойцы 92-й бригады уничтожили грузовик, перевозивший российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки, совершенной из ПТРК «Стугна» в Купянске, бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что после попадания взрывная волна разбрасывала тела вражеских солдат вокруг. По словам бойцов, было уничтожено не менее 10 захватчиков.

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