Оккупанты разлетаются в разные стороны после поражения их грузовика украинским ПТРК «Стугна» 5 13.09.2022, 7:41

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Успешная атака была совершена под Купянском.

Бойцы 92-й бригады уничтожили грузовик, перевозивший российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки, совершенной из ПТРК «Стугна» в Купянске, бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что после попадания взрывная волна разбрасывала тела вражеских солдат вокруг. По словам бойцов, было уничтожено не менее 10 захватчиков.

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