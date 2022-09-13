Украинская армия освободила Святогорск и зачистила от россиян окрестности
- 13.09.2022, 7:48
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Информация о взятии важного города подтверждена официально.
Официально объявлено об освобождении украинской армией Святогорска в Донецкой области.
Данные стали распространяться в СМИ со ссылкой на ВСУ, которые начали публиковать в социальных сетях фото украинского флага на здании администрации, а также фото Виталия Маркива на фоне памятного знака.
Немного позже информацию о полном контроле и зачистке города подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций.
«Пограничники уничтожают врага и в Донецкой области. Вместе с подразделением ВСУ бойцы пограничной службы зачистили позиции противника вблизи Святогорска. Освобождение Украины продолжается», - говорится в сообщении.
В качестве подтверждения были предоставлены снимки города, а также трофеев, доставшихся ВСУ после бегства оккупантов.