Оккупанты убегали из Харьковской области ночью, а своих гауляйтеров «забыли» разбудить 5 13.09.2022, 8:06

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Об этом рассказал лидер добровольческого подразделения «Хартия».

Российские оккупанты так быстро убегали с захваченной Харьковщины, что «забыли» своих гауляйтеров.

Предатели Украины вынуждены были самостоятельно убегать в сторону российской границы.

Об этом сказал лидер добровольческого подразделения «Хартия» Всеволод Кожемяко в эфире «1+1» в рамках телемарафона.

«Мы встречали там людей, выглядело так, что те, кто хочет жить в РФ уже покинули эти населенные пункты, а оставшиеся те за Украину. В одном из населенных пунктов к нам вышла семья — мужчина и женщина. Их сын служит в ВСУ и они пообщались с нами. Оставшиеся они рады. Просто люди очень истощены, они психологически устали, им тяжело радоваться, они просят не покидать их и предлагают даже ночевать у них», — пояснил военный.

Всеволод Кожемяко рассказал, что российские оккупанты не сообщили коллаборантам о своем отступлении, а потому те спешно убегали.

«Очень многие гауляйтеры уже стоят в очереди на выезд. Российские военные не предупредили коллаборантов, которые будут бежать ночью. Предатели утром бежали за ними. Кого-то поймали, кого-то нет. Полиция и СБУ будут искать коллаборантов. О них сообщает и местное население», — пояснил доброволец.

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