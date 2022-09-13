Украинская армия успешно наступает на юге и северо-востоке: карта боевых действий 7 13.09.2022, 9:29

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Не только харьковский прорыв ударил по боевому духу и военному потенциалу российских оккупантов.

Не только харьковский прорыв, но и «значительные успехи» контрнаступления ВСУ на юге Украины продолжают существенно бить по боевому духу и военному потенциалу российской армии.

Об этом в своей новой сводке по итогам 12 сентября сообщает американский Институт изучения войны.

Со ссылкой на спутниковые снимки его аналитики сообщают, что значительная часть войск РФ отошла из Киселевки в 15 км к северо-западу от Херсона. Снимки демонстрируют, что все российские машины, кроме четырех, ушли со своих прежних передовых позиций — это согласуется с другими сообщениям о том, что подразделения квазиреспублики «ДНР» покинули Киселевку и отошли к Днепру.

«Киселевка является важным с оперативной точки зрения пунктом для российских войск вокруг Херсона, поскольку это последний крупный населенный пункт как на шоссе E58, так и на железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, самой отдаленной [к северо-западу] частью Херсона», — напоминает ISW.

По мнению специалистов института, предполагаемый вывод российских войск с этой позиции «может поставить под угрозу способность россиян «защищать» северо-западные окраины Херсона» и предполагает, что формирования захватчиков в этом районе ощущают прямую угрозу своим позициям. Пресс-секретарь Оперативного командования Юг ВСУ Наталья Гуменюк заявила 12 сентября, что подразделения армии РФ, дислоцированные вдоль правого берега Днепра в Херсонской области, пытаются вести переговоры о капитуляции под эгидой международного права, напоминает ISW. Его аналитики предполагают, что и такой шаг, и отступление в Киселевке объясняется не наступлением ВСУ в Харьковской области — «вряд ли оно оказало столь сильное психологическое воздействие на российские войска так далеко на юге», — а скорее «значительным прогрессом украинского контрнаступления на юге», даже если фокус внимания сейчас переключился на Харьковскую область.

В целом же успех недавних контрнаступательных операций Украины может повлиять на желание (или способность) военного командования РФ «своевременно использовать недавно сформированные „добровольческие“ подразделения в Украине». Генштаб ВСУ уже сообщил, что российские военачальники приостановили отправку новых, уже сформированных частей в Украину из-за недавних потерь россиян и ширящегося недоверия к военному командованию РФ — «факторов, которые заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от участия в боевых действиях».

Это сообщение пока не подтверждено, отмечает ISW, однако низкий моральный дух армии РФ из-за успеха украинского контрнаступления может оказаться разрушительным для и без того слабой способности Кремля создать значимый боевой потенциал. «Развертывание этих вновь сформированных частей для усиления оборонительных рубежей против украинских контрнаступлений было бы оперативно обоснованным решением со стороны военного руководства РФ; тогда как задержка или возможная приостановка этих развертываний даст украинским войскам время для закрепления — а затем, если они пойдут на такой вариант, и для возобновления наступления, без риска столкнуться с вновь прибывшими и свежими (хотя и недостаточно обученными и недостаточно укомплектованными) подразделениями», — заключает ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские силы не в состоянии закрепить новую линию фронта после освобождения Украиной восточной части Харьковской области, и активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления;

украинские силы продолжают наносить удары по российским военным объектам и позициям в Херсонской области, что, вероятно, неуклонно ухудшает их положение;

освобождение Украиной Изюма, вероятно, ухудшило способность российских войск наносить артиллерийские удары по линии вдоль трассы Изюм-Славянск;

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о восстановлении второй резервной линии электропередачи к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС);

широкомасштабное контрнаступление Украины наносит удар по административному потенциалу России и вынуждает россиян покидать оккупированные части Украины далеко за линией соприкосновения.

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